Російська пропаганда народила новий "шедевр" про українську "родню"

На одному з російських пропагандистських каналів у новорічному "огоньку" показали пародію на стосунки між Україною та Росією, героєм якої став президент нашої держави Петро Порошенко.

Відповідно відео наразі набирає популярності в мережі.

На кадрах видно, як давно забута в Україні "співачка" Надєжда Бабкіна в наряді а-ля "Бурановськіє бабушкі" намагається з’ясувати в українського президента, чому між країнами такі складні стосунки.

Щоправда робить це, звинувачуючи у всіх гріхах Росії саме українців.

Крім того, під час цієї композиції Бабкіна зі своїм хором женуть нашого гаранта копняками, а опісля цілуються, обнімаються та танцюють разом з ним.

"Мы с тобою сосед вместе тысячу лет жили-были и будем родней", – наголошується наприкінці "шедевру".

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