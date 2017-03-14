Російська співачка прокоментувала можливість заборони в’їзду в Україну на "Євробачення"

Російська співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на пісенному конкурсі "Євробачення-2017" у Києві, не вбачає жодних проблем у своєму виступі в українській столиці.

Про це вона заявила в коментарі російському "Інтерфаксу".

"Я не знаю. Я про це взагалі не думаю. Моє завдання – добре заспівати пісню, підготуватися. У мене купа репетицій. Я позитивно налаштована абсолютно. Я думаю що все буде добре", – переконана співачка.

Юлія Самойлова не вбачає, які проблеми в Україні в неї можуть виникнути, адже «допінгу для співу не приймає».

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Нагадаємо, Росію на Євробаченні-2017 в Києві представлятиме співачка Юлія Самойлова з піснею Flame Is Burning. Вона з дитинства пересувається на інвалідному візку і має 1-шу групу інвалідності.

За даними проекту "Майдан закордонних справ", Самойлова виступала в анексованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою. Як правило, усі російські культурні діячі, які підтримали анексію Криму, внесені у "чорний список" Мінкульту і їм заборонений в'їзд в Україну. Відтак вона ще з минулого року перебуває в базі даних "Миротворця".

Міністр закордонних справ Клімкін гостро відреагував на вибір Росії.