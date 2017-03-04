Російська співачка розповіла, чому не приїде в Україну восени

Виконавиця Крістіна Орбакайте скасувала свій концертний тур в Україну, який був запланований на осінь.

Про це співачка повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

За словами Орбакайте, таке рішення було прийняте через неможливість забезпечення безпеки її колективу та глядачів на її "аншлагових концертах в Україні" у зв'язку з підготовкою України до проведення "Євробачення-2017".

Російська виконавиця додала, що фанати, які вже придбали квитки – можуть їх повернути у точках продажу.

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#кристинаорбакайте #kristinaorbakaite Допис, поширений KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Бер 3, 2017 о 12:03 PST

Нагадаємо, раніше стало відомо, що концерт російської співачки Крістіни Орбакайте, який мав відбутися 6 березня у Києві, скасували і пообіцяли провести його восени 2017 року.