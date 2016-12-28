Російська сторона заявляє про обстріли свого посольства у Сирії

МЗС Росії заявило про обстріли російського посольства у Дамаску, які, за даними російської сторони, 28 грудня відбулися двічі.

Російська сторона називає обстріли "терористичними" провокаціями, спрямованими на зрив мирного врегулювання у Сирії, пише "Радіо Свобода". Читайте також: Туреччина та Росія створили спільний план перемир'я у Сирії За повідомленням МЗС Росії, один обстріл влучив у внутрішній двір, інший – поцілив біля дипломатичного представництва. Мусимо заявити, що лишається реальна загроза для посольства Росії і його співробітників з боку терористичних угруповань, які закріпилися на околицях Дамаска», – заявили у російському МЗС. «Це знову підтверджує нагальну необхідність викорінення всіх таких осередків тероризму,

– зазначили у російському закордонному відомстві.

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