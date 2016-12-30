Російська відповідь на американські санкції: першими під удар потрапили діти

Росія вже у четвер "завдала удар у відповідь" на санкції, які наклали на РФ у США.
І першими від санкцій Росії постраждали діти. Як пише CNN, російська влада наказала закрити Англо-американську школу у Москві. Саме в ній навчаються діти дипломатів з США, Великобританії та Канади, а також громадян інших країн.
Також прийнято рішення закрити доступ до будинку відпочинку американського посольства в Срібному Бору, що неподалік російської столиці.
Розширені контрміри щодо американських санкцій у МЗС Росії пообіцяли вже невдовзі.
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Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів. Крім того, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.
В той час соцмережі глузують з російських політиків через накладені санкції.
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