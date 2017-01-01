Російське керівництво забрало у бойовиків особисту зброю, – розвідка

Боячись, що бойовики нанесуть вогнепальні поранення собі та мирному населенню на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вище керівництво вирішило забрати у бойовиків особисту зброю – пістолети.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, зброю забрали в офіцерського складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК на час проведення новорічних та різдвяних свят.

Попри те, такі міри безпеки не вберігають терористів від смертельних випадків. У переддень Нового року п'яний бойовик вбив 4 своїх, підірвавши гранату. Ще двох поранено.

Окрім того, в 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК близько 14 відсотків військовослужбовців вважаються такими, що самовільно залишили розташування підрозділів.

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