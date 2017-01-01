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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Російське керівництво забрало у бойовиків особисту зброю, – розвідка

18:35, сьогодні 24450 Читать новость на русском
Пістолет Макарова
Пістолет Макарова

Боячись, що бойовики нанесуть вогнепальні поранення собі та мирному населенню на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вище керівництво вирішило забрати у бойовиків особисту зброю – пістолети.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, зброю забрали в офіцерського складу 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК на час проведення новорічних та різдвяних свят.

Попри те, такі міри безпеки не вберігають терористів від смертельних випадків. У переддень Нового року п'яний бойовик вбив 4 своїх, підірвавши гранату. Ще двох поранено.

Окрім того, в 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК близько 14 відсотків військовослужбовців вважаються такими, що самовільно залишили розташування підрозділів.

Читайте також: Поліція затримала терориста "ДНР", який з російського танку обстрілював мирних мешканців

Теги: Україна Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
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