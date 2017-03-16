Російське МЗС назвало "причини" анексії Криму

Міністерство закордонних справ Росії продовжує називати анексію українського півострова "законною".

Таку заяву зробила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, пише прес-служба відомства.

"Входження півострова до складу РФ стало "законною" формою реалізації права кримчан на самовизначення в ситуації, коли в Україні відбувся "державний переворот" із застосуванням сили на тлі розгулу націонал-радикальних сил, які не зупинилися перед "терором і залякуванням" як політичних опонентів, так і населення цілих регіонів країни", – сказала вона.

Захарова стверджує, що з 2014 року, коли був анексований Крим, російська, українська і кримськотатарську мови залишились державними мовами на території півострова.

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Нагадаємо, 16 березня 2014 року у Криму відбувся незаконний референдум, а 18 березня Росія включила анексований півострів до складу Федерації.