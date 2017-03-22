Російське МЗС відреагувало на заборону в'їзду Самойловій

Теза СБУ "закон один для всіх" чомусь була застосована лише щодо російської співачки Юлії Самойлової.

Про це написала директор Департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, хоча закон один для всіх, але саме СБУ не дає російським ЗМІ повноцінно працювати в Україні, придумавши виправдання обмеження свободи слова в країні.

"Думаю, що зараз момент істини для європейської спільноти: чи піде вона на повідку у СБУ і мотивує українських радикалів на подальші "подвиги", тим самим просто поховавши всі зусилля по мінському процесу, або все-таки доведе, що Європа з її базовими цінностями, за які, до речі, на словах завжди виступали українські політики, ще жива", – пише речниця МЗС РФ Марія Захарова.

На її думку, не залежно від того, хто керує країною – СБУ, президент, парламент, чи активісти, які цементують входи у російські банки в Україні, хтось повинен зробити перший крок на шляху "до усвідомлення утопічності всього, що відбувається у країні".

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Як відомо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії Юлії Самойловій.



У Європейській мовній спілці зазначили, що стежить за ситуацією, що склалася через заборону в'їзду в Україну учасниці від Росії Юлії Самойловій, і очікують почути від влади її остаточне рішення.