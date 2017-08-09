Російське посольство пікетували в Берліні

У вівторок, 8 серпня, активісти в Берліні пікетували посольство РФ з вимогою звільнити українських політв'язнів Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олега Сєнцова, Олександра Кольченко та інших.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Також пікетувальники виступили проти агресивної політики Росії, виступивши в 9-і роковини початку російсько-грузинської війни (8 серпня 2008 року). Акцію провели під гаслом "Руки геть від Грузії!". До неї приєдналися українські і грузинські туристи, які проходили повз.

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Організатором акції став німецький активіст, у минулому дисидент НДР Рональд Вендлінг. Він уже не вперше проводить пікети під посольством Росії і виступає за звільнення українських політв’язнів. Всього Венндлінг відстояв з плакатами і українськими і кримсько-татарськими прапорами перед російською дипмісією в столиці ФРН близько 580 годин, організувавши понад 150 акцій.

Його підтримують як німці, так і громадяни інших країн, в тому числі – туристи.