Російське посольство пікетували в Берліні

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У вівторок, 8 серпня, активісти в Берліні пікетували посольство РФ з вимогою звільнити українських політв'язнів Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олега Сєнцова, Олександра Кольченко та інших.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Також пікетувальники виступили проти агресивної політики Росії, виступивши в 9-і роковини початку російсько-грузинської війни (8 серпня 2008 року). Акцію провели під гаслом "Руки геть від Грузії!". До неї приєдналися українські і грузинські туристи, які проходили повз.
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Організатором акції став німецький активіст, у минулому дисидент НДР Рональд Вендлінг. Він уже не вперше проводить пікети під посольством Росії і виступає за звільнення українських політв’язнів. Всього Венндлінг відстояв з плакатами і українськими і кримсько-татарськими прапорами перед російською дипмісією в столиці ФРН близько 580 годин, організувавши понад 150 акцій.
Його підтримують як німці, так і громадяни інших країн, в тому числі – туристи.