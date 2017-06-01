Російські артисти відповіли на заборону в’їзду в Україну

Російські актори Олексій Панін, Леонід Ярмольник та режисер Станіслав Говорухін прокоментували рішення СБУ щодо заборони в'їзду на територію України.

Зокрема, Панін вирішив пожартувати. Як відомо, раніше скандального актора звинуватили у статевому акті з собакою.

"Напевно, бояться за своїх собак. Напевно, вони переживають за безпеку своїх тварин", – цитує актор "Комсомольская правда".

Якщо серйозно, я не розумію, чому тільки сьогодні українські ЗМІ, СБУ виклали інформацію про те, що мені закрили в'їзд в Україну. Наскільки я знаю, мені закритий в'їзд ще з зими 2015-го року,

– висловився скандальний актор.

Актор і режисер Станіслав Говорухін сказав, що ця ситуація його ніяк це не зачіпає.

"Я, по-перше, не збирався (їхати в Україну), а по-друге давно вже ця історія триває. Ну, на здоров'я! Нічого страшного тут немає. Мене ніяк це не чіпає. Я і оскаржувати не збираюся, що тут говорити", – стримано зазначив Говорухін.

Водночас Ярмольник висловив жаль, що так сталося. Проте йому шкода не себе, а українців.

"Це дуже прикро! Це страшне таке, скажімо так, державне шкідництво. Вони шкодять насамперед своєму народу. Ми-то вихід знайдемо... Пройдуть роки, а речі, які стосуються культур, не відновити", – вважає російський актор.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заборонила перетинати російсько-український кордон артисту Михайлу Задорнову, шоумену Леоніду Ярмольнику, режисерові Микиті Міхалкову, співачці Надії Бабкіній, а також акторам – Станіславу Говорухіну, Ірині Алфьоровій та Олексію Паніну.