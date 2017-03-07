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Російські банки ігнорують указ Путіна про паспорти "ЛНР" та "ДНР"

11:12, сьогодні 1018 Читать новость на русском
Російські банки бойкотують паспорти
Російські банки бойкотують паспорти "ЛДНР" / РБК

Російські банки не почали обслуговувати людей з "паспортами" "ДНР" та "ЛНР", незважаючи на указ президента Росії Володимира Путіна про визнання цих "документів".

Про це повідомляє "РБК".

Зазначається, що жоден з топ-30 банків прямо не повідомив, що готовий обслуговувати клієнтів з "паспортами", – в більшості випадків у банках або не відповіли на офіційний запит агентства, або повідомили, що обслуговують тільки громадян Росії. Лише в декількох банках визнали офіційно, що у них діють обмеження при роботі з власниками таких "документів".

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У "Сбербанке" Росії повідомили, що псевдореспубліки офіційно не визнані, а значить їх "документи" не приймаються для банківських операцій. Опитані російські юристи відзначають, що банки Росії повинні працювати з усіма документами, які визнані в рамках російського законодавства, однак пред'явники таких "документів" швидше за все стикатимуться з такими труднощами.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, підписуючи відповідний указ, президент керувався виключно гуманітарними міркуваннями та документ не порушує мінських домовленостей.

Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Банки
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