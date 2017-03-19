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Російські банки краще націоналізувати, – експерт

11:55, сьогодні 316 Читать новость на русском
Проти російських банків ввели санкції тільки через три роки війни
Проти російських банків ввели санкції тільки через три роки війни / Журнал Житомира

Введення санкцій проти п’яти російських банків – оптимальний, хоча й запізнілий крок. Це відповідь влади на суспільний резонанс, який свідчить про те, що громадська думка у нас працює. При цьому за три роки війни з РФ частка активів цих банків знизилася з 30% до 8%, тому сьогодні вони вже не мають такого впливу.

Таку думку сайту "24" висловив економічний експерт Андрій Новак.

Експерт зазначив, що на сьогодні зобов’язання російських банків перед українськими юридичними і фізичними особами складають 36 мільярдів гривень, а кредитний портфель – 150 мільярдів гривень. Тобто він майже в п’ять разів перевищує зобов’язання перед українськими підприємствами і громадянами.

"Якщо СБУ буде дійсно виконувати рішення РНБО, згідно якого цим банкам забороняється проводити 9 операцій, це означатиме, що поступово цей кредитний портфель буде повертатися від позичальників, і банки зможуть покрити 36 мільярдів. Тому фінансових небезпек зараз немає", – вважає Новак.

Андрій Новак також зауважив що термін дії санкцій складе один рік. За цей період російські банки можуть із найнижчими втратами вийти з українського ринку, виставивши себе на продаж. Або ж влада повинна запропонувати крок № 2 після санкцій – це або закриття, або націоналізація.

Кращий варіант – націоналізація російських банків. Тому що це активи, які немає сенсу втрачати. Коли війна закінчиться, вартість активів буде зростати. Однак зараз вкладникам треба забирати свої гроші, а підприємствам – переводити рахунки в українські банки,
– наголосив експерт.

Водночас Новак зауважив, що, за деякою інформацією, в російських фінустановах мали свої рахунки українські державні підприємства "Укрпошта" та "Укрзалізниця", а також ті підприємства, у яких широкі зовнішньоекономічні контакти з Росією.

Нагадаємо, 15 березня Нацбанк запропонував Радбезу запровадити щодо українських "доньок" російських банків санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

Читайте також: "Замурували": чому в Україні досі діють російські банки

Теги: Україна-Росія Україна Банки
Джерело: 24 канал
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