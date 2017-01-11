Російські бойовики масово накладають на себе руки на Донбасі

Російські військові, які воюють на стороні бойовиків на Донбасі, масово скоюють самогубства, отримують каліцтва, а також дезертирують.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ збільшується кількість випадків дезертирства та самогубств, що пов’язано з фізичним та морально-психологічним перевантаженням особового складу,

– мовиться у повідомленні розвідки.

Там додали, що в підрозділах 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ продовжує працювати комісія 1 АК ЗС РФ, яка вже виявила більше 20 фактів приховування командуванням полку загибелі та каліцтва військовослужбовців, що сталися в цьому році.

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10 січня ц. р. у 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ самовільно залишили місце служби десять військовослужбовців підрозділу протиповітряної оборони. В артилерійському підрозділі бригади внаслідок порушення правил безпеки під час розгрузки боєприпасів отримали важкі травми п’ять військовослужбовців,

– повідомили в українській розвідці.