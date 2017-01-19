Російські бойовики на Донбасі спеціально стріляють у себе, щоб не воювати, – розвідка

Російські військові, які воюють на Донбасі, протягом десяти днів вчинили 3 самогубства та 5 самострілів. Більшість бойовиків не бажають більше воювати.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"У період з 7 по 17 січня у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, які дислокуються в районі населеного пункту Пікузи, зафіксовано 3 випадки самогубства та 5 самострілів", – мовиться у повідомленні.

Більша частина військовослужбовців (в основному з числа місцевих мешканців) демотивовані та не бажають продовжувати "службу". Задля мотивації продовження виконання злочинних наказів російської окупаційної влади командування противника обіцяє підвищити грошове забезпечення особовому складу,

– дізналася українська розвідка.

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Там додали, що у зв'язку з неукомплектованістю штату підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) Збройних сил Росії, командування полку не звільняє в запас військовослужбовців, у яких закінчився термін дії контракту.