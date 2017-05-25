Російські чиновники обговорювали шляхи впливу на помічників Трампа, – The New York Times

Ще влітку 2016-го року розвідка США розпочала збір інформації про обговорення російськими шпигунами та чиновниками можливості "завербування" найближчих помічників Трампа задля впливу на нього.

Головними кандидатами для цього були глава передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт та його радник Майкл Флінн. Про це із посиланням на три неназвані джерела в американській розвідці пише The New York Times.

Як пишуть автори статті, обидва союзники Трампа опосередковано були пов'язані з російськими чиновниками, які були впевнені, що і Флінна, і Манафорта можна використати для формування потрібної позиції для Трампа щодо Росії.

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Цю інформацію, йдеться у публікації, разом з іншими даними в минулому році передали американським чиновникам, які почали розслідування щодо впливу Росії на вибори у Штатах і зв'язку з цим команди Трампа. "Американська розвідка вважала ці дані досить достовірними, аби передати їх ФБР, яке продовжило розслідування", – зазначають журналісти.

Проте досі незрозуміло, чи дійсно намагалися чиновники безпосередньо вплинути на Манафорта і Флінна,

– пише видання.

До того ж обидва цю інформацію заперечують.

Про наявність контактів між командою президента Америки та Росії заявив під час вільних слухань у Конгресі і колишній директор ЦРУ Джон Бреннан. Його слова лише підтверджують інформацію, яку надали джерела The New York Times. Але неназвані чиновники погодилися говорити про розслідування лише на умовах анонімності, оскільки більшість даних все ще засекречені, відзначає видання.

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