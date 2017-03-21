Російські десантники висадилися на узбережжя Криму

У Криму в рамках великомасштабних командно-штабних навчань ВДВ кораблі Чорноморського флоту висадили морський десант на необладнане узбережжя окупованого півострова.

Після висадки десантники приступили до оборони плацдарму, повідомляють у Міноборони Росії.

"Кораблями ЧФ були доставлені головні сили морського десанту – батальйонна тактична група чисельністю близько 300 осіб Новоросійської десантно-штурмової дивізії", – зазначається у повідомлені.

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Нагадаємо, 20 березня, Росія розпочала в окупованому Криму на полігоні Опук великомасштабні командно-штабні навчання ВДВ відповідно до плану бойової підготовки аеромобільних військ РФ. В маневрах на полігоні Опук беруть участь понад 2,5 тис. десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.