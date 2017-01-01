Російські дипломати, яких "вигнали" з США, летять додому

Літак з російськими дипломатами, яких вислали з США, вилетів з Вашингтона.
Про це повідомляє РІА "Новости".
Літак злетів, все полетіли,
– розповіли виданню у посольстві.
Також відомо, що усіх дітей дипломатів запросили на новорічну ялинку в Кремлі.
Читайте також: Трамп похвалив Путіна і назвав його "дуже розумним"
Нагадаємо, США вислали з країни 35 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві. Крім того, Вашингтон розширив санкції проти Росії за хакерські атаки та втручання у президентські вибори. Очікували, що у відповідь на це Москва теж оголосить працівників дипустанов США персонами нон-грата.
Коментарі