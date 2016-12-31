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Російські хакери проникли у важливий об'єкт США

08:51, сьогодні 975 Читать новость на русском
Російські хакери проникли в електромережу США
Російські хакери проникли в електромережу США / Lori

У мережі енергосистеми в американському штаті Вермонт знайшли програмний код, який має відношення до російського хакерського угруповання, відомого як "Степ грізлі".

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

У матеріалі сказано, що муніципальна енергокомпанія Burlington Electric повідомила про виявлення шкідливого коду на ноутбуці, який не був підключений до об'єднаних енергосистем організації.

За інформацією The Washington Post, код не був використаний для порушення роботи мережі.

Ймовірно, код могли використовувати для атаки на комп'ютерну мережу електророзподільної системи або як тест, щоб перевірити уразливості системи.

Як зазначив співрозмовник видання, цей хакерський код говорить про уразливість всієї енергосистеми країни.

Крім того, в уряді США побоюються, що хакери, яких підтримує Кремль, активно намагаються проникнути в електроенергетичну систему для потенційних атак.

Читайте також: Кампанія GRIZZLY STEPPE: у США розповіли, як російські спецслужби здійснювали хакерські атаки

Теги: Політика Новини Росії хакери США
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