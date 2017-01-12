Російські хокеїстки жорстоко побили суперниць: з'явилось відео

Під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу з хокею серед жінок хокеїстки російської збірної серйозно побили суперниць з чеської збірної. Двоє дівчат з травмами відвезли до лікарні.

Момент бійки з'явився на каналі "Prerovska internetovaTV" у Youtube. Під кінець матчу хокеїстки збірної Росії побили суперниць. Дві дівчини зі збірної Чехії – Клара Хімларова та Наталя Млінкова потрапили до лікарні. Матч завершився перемогою росіянок з рахунком 2:0. У півфіналі вони зустрінуться з командою Сполучених Штатів Америки. Тренерський штаб Чехії звинуватив арбітрів у надмірно м'якому суддівстві щодо збірної Росії. Дивіться також: Український коментатор потролив збірну Росії з біатлону

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