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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Російські хокеїстки жорстоко побили суперниць: з'явилось відео

20:05, сьогодні 1239 Читать новость на русском
Російські хокеїстки б'ють суперниць
Російські хокеїстки б'ють суперниць / Скріншот з відео

Під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу з хокею серед жінок хокеїстки російської збірної серйозно побили суперниць з чеської збірної. Двоє дівчат з травмами відвезли до лікарні.

Момент бійки з'явився на каналі "Prerovska internetovaTV" у Youtube.

Під кінець матчу хокеїстки збірної Росії побили суперниць. Дві дівчини зі збірної Чехії – Клара Хімларова та Наталя Млінкова потрапили до лікарні.

Матч завершився перемогою росіянок з рахунком 2:0. У півфіналі вони зустрінуться з командою Сполучених Штатів Америки.

Тренерський штаб Чехії звинуватив арбітрів у надмірно м'якому суддівстві щодо збірної Росії.

Дивіться також: Український коментатор потролив збірну Росії з біатлону

Теги: Новини Росії Чехія Хокей Сутички
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