  • укр
  • рус
21:05
24 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Недалекий кінець Путіна. Хрестовий похід проти комунізму
Вєсті Кремля
22:02, 23 грудня
Вєсті.UA. Обшук у Путіна. Як храм науки об'єднав Ющенка, Кінаха і Литвина
Вєсті.UA
19:32, 23 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 19:00: Резонансне ДТП. Зірваний режим тиші
Випуск новин
19:58, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Російські інтелектуали вступилися за Сенцова
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські інтелектуали вступилися за Сенцова

20:54, сьогодні 336 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Screenshot

Члени двох організацій – російського ПЕН-центру та Конгресу інтелігенції – написали листи до Володимира Путіна з проханням помилувати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Свої підписи під зверненням поставили актриса Лія Ахеджакова, публіцист Лев Рубінштейн, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, письменники Олександр Архангельський, Вероніка Доліна, Денис Драгунський та Віктор Шендерович. Загалом – понад 80 літераторів та вчених.

В петиції вони написали, що український бранець відбуває покарання у вкрай важких умовах. І нагадали, що обвинувачення проти нього надумані.

Читайте також: Відпустити лише за те, що він режисер? – Путін агресивно відповів на питання про Сенцова

До слова, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на волю можуть вийти українські бранці Микола Карпюк, Станіслав Клих та Олег Сенцов за тією ж схемою, що й Надія Савченко, яку обміняли на російських ГРУшників.

Теги: Олег Сенцов Анексія Криму Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Дорога до Маріуполя vol.3: про зруйновані українські села та життя бійців на передовій
сьогодні, 17:17 Дорога до Маріуполя vol.3: про зруйновані українські села та життя бійців на передовій
Народний проект 1673
Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята
сьогодні, 12:01 Як знайти додатковий заробіток на новорічні свята
437
сьогодні, 09:10 "Пробудження": фільм про стосунки чоловіка і жінки на фоні космосу
Юлія Ліпенцева 996
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
"Герої не вмирають", – проукраїнським гаслом Донецьк проводжає "Моторолу"
19 жовтня , 14:05 1
У Путіна відреагували на плани НАТО розширити альянс
10 липня , 15:20 5
Покалічена гора: Руслана показала масштабні наслідки вирубки лісів у Карпатах
5 серпня , 11:35
Поліцейський скоїв шокуюче самогубство на Житомирщині
9 жовтня , 18:43 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук