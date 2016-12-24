Російські інтелектуали вступилися за Сенцова

Члени двох організацій – російського ПЕН-центру та Конгресу інтелігенції – написали листи до Володимира Путіна з проханням помилувати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Свої підписи під зверненням поставили актриса Лія Ахеджакова, публіцист Лев Рубінштейн, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, письменники Олександр Архангельський, Вероніка Доліна, Денис Драгунський та Віктор Шендерович. Загалом – понад 80 літераторів та вчених.

В петиції вони написали, що український бранець відбуває покарання у вкрай важких умовах. І нагадали, що обвинувачення проти нього надумані.

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До слова, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на волю можуть вийти українські бранці Микола Карпюк, Станіслав Клих та Олег Сенцов за тією ж схемою, що й Надія Савченко, яку обміняли на російських ГРУшників.