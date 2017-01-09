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Російські кібератаки можуть вплинути на вибори у Франції та Німеччині, – Financial Times

14:16, сьогодні 168 Читать новость на русском
Кремль може вплинути на вибори у Франції та Німеччині
Кремль може вплинути на вибори у Франції та Німеччині / Фото з відкритих джерел

Через серйозне збільшення кількості кібератак на сервери Європейського союзу зростає тривога щодо можливого втручання Росії у європейську політику, пише видання Financial Times.

За інформацією Financial Times, сервери Європейської комісії атакували в минулому році 110 раз.

Як пише видання, останні спостереження викликають занепокоєння через можливе втручання Кремля у вибори у Франції та Німеччині в найближчі місяці. Крім того, вони підкріплюються доповіддю американських спецслужб щодо впливу Москви на передвиборчий процес в США.

У Брюсселі активізували заходи безпеки, а також посилили співпрацю з НАТО в цьому питанні, зазначає Financial Times.

Проте, за словами комісара з питань безпеки ЄС Джуліана Кінга, число атак постійно збільшується, вони стають "більш небезпечними і потенційно руйнівними".

Про уразливість виборчого процесу у Франції в неділю, 8 січня, заявив французький міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан. Він назвав "наївним" припущення, що Франція несприйнятлива до кібератаки, які застосували проти США, відзначає FT.

Нагадаємо, про реальну загрозу заговорили після оприлюдненої доповіді американського ФБР про хакерські атаки і втручання Кремля у вибори у США. Розвідка США повідомила, що Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу.

Також Росію звинувачують у кібератаках на ОБСЄ.

Теги: Політика хакери Новини Росії Франція
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