Російські командири бойовиків вишукують серед них "неблагонадійних осіб", – розвідка

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Російські командири бойовиків узялися виявляти серед терористів "неблагонадійних осіб". Аби не потрапити до такого списку, бойовикам пропонується дати російським командирам хабара.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Як уточнили у розвідці, російське окупаційне командування проводить заходи щодо виявлення "неблагонадійних осіб" серед особового складу з’єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів збройних сил Росії.
Читайте також: Окупанти публічно зізнались, що не можуть протистояти силами ЗСУ на Донбасі
З цією метою проводиться збір інформації про військовослужбовців, які перебували в полоні, мали судимість та родичі яких проживають в Україні поза межами тимчасово окупованих територій,
– мовиться у повідомленні розвідки.
Зазначається, що формування бази даних вказаних осіб здійснюється на підставі списків, які надаються командирами підрозділів до штабів з’єднань і частин.
У подальшому за рахунок вказаної категорії особового складу у бригадах (полках) бойовиків планується формування зведених передових підрозділів (за досвідом 11 окремого мотострілецького полку).
"У зв’язку з цим окремі командири використовують своє службове становище та пропонують військовослужбовцям уникнути потрапляння до "чорних списків" за хабар", – додали в українській розвідці.
Російські командири бойовиків виявляють серед них "неблагонадійних осіб"