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Російські командири бойовиків вишукують серед них "неблагонадійних осіб", – розвідка

11:09, сьогодні 124 Читать новость на русском
Розвідка дізналася про дії російських командирів бойовиків на Донбасі
Розвідка дізналася про дії російських командирів бойовиків на Донбасі / Фото з вільних мереж

Російські командири бойовиків узялися виявляти серед терористів "неблагонадійних осіб". Аби не потрапити до такого списку, бойовикам пропонується дати російським командирам хабара.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як уточнили у розвідці, російське окупаційне командування проводить заходи щодо виявлення "неблагонадійних осіб" серед особового складу з’єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів збройних сил Росії.

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З цією метою проводиться збір інформації про військовослужбовців, які перебували в полоні, мали судимість та родичі яких проживають в Україні поза межами тимчасово окупованих територій,
– мовиться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що формування бази даних вказаних осіб здійснюється на підставі списків, які надаються командирами підрозділів до штабів з’єднань і частин.

У подальшому за рахунок вказаної категорії особового складу у бригадах (полках) бойовиків планується формування зведених передових підрозділів (за досвідом 11 окремого мотострілецького полку).

"У зв’язку з цим окремі командири використовують своє службове становище та пропонують військовослужбовцям уникнути потрапляння до "чорних списків" за хабар", – додали в українській розвідці.

Російські командири бойовиків виявляють серед них
Російські командири бойовиків виявляють серед них "неблагонадійних осіб"

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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