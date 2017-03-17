Російські літаки мало не зіштовхнулися в аеропорту Сімферополя

Два літаки "Уральських авіалінії", які, попри заборону України, літають в окупований Крим, мало не зіштовхнулися на злітно-посадковій смузі. Одному з них навіть довелося виїхати за межі ЗПС.

Інцидент трапився близько 14:25, повідомляє Кримінформ. Літаку Airbus А-320, що прилетів з Єкатеринбурга, довелося виїхати за межі злітно-посадкової смуги через літак з Москви, який здійснив посадку та прямував до терміналу.

В авіакомпанії відмовилися коментувати цю ситуацію. Як і в самому аеропорті. Хоча машини швидкої допомоги на рятувальники одразу ж прибули на місце інциденту.

Нагадаємо, в той час як в окупований Крим літаки літають лише з Росії, на український ринок виходять європейські лоукости Ryanair та Wizz Air.