Російські окупанти вразили жителів Ялти "подарунком", – соцмережі

В окупованій Росією Ялті місцева влада вирішила озеленити набережну, щоправда зробить це за рахунок пальм, які викопають в іншій частині міст.

Як пише користувач "Кримський бандерівець" у своєму Twitter, місцева влада називає такі заходи "подарунком" від меценатів.

У повідомленні, яке прикріпив юзер, зазначається, що робітники "викорчовування пальм" пояснюють тим, що дерева нібито "заважають" ялтинцям, відтак їх перенесуть на набережну.

Завважимо, що така ініціатива з боку окупантів не залишалась без уваги місцевих жителів, які своєю чергою наголосили, що навіть фашисти так не знущалися над деревами.

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