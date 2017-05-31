Російські пранкери видали себе за Порошенка і Гройсмана та подзвонили прем’єру Чорногорії

Прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович розповів, що він спілкувався з російськими пранкери, які видали себе за президента Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана.

Про це пише чорногорська телерадіокомпанія RTCG, передає espreso.tv.

Як наголосив прем’єр, ця розмова вкотре довела, що його уряду нічого приховувати.

При цьому він додав, що деякі з його відповідей під час бесіди були спотворені. Зокрема, йдеться про переслідування лідерів опозиційного Демократичного фронту, який виступає проти членства країни в НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецслужби Росії спробували від імені Порошенка організувати телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.