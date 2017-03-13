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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Російські пропагандисти скаржаться на те, що потрапили на карти "колоди смерті"

03:47, сьогодні 726
Карти з
Карти з "Колоди смерті"

Так звані журналісти "Комсомольської правди", які "висвітлюють" діяльність проросійських бойовиків на Донбасі, виявилися на колоді карт "Бий падлюку". На ній зображені особи, які причетні до війни проти України.

Російські пропагандисти Дмитро Стешин та Олександр Коц там ще з 2014 року, коли тільки розпочалися бої на Донбасі.

А от російський письменник Захар Прилєпін, який вирішив повоювати на Донбасі – там вперше.

Слід зазначити, що колода карт постійно оновлюється, адже зображені на ній особи гинуть за найнеочікуваніших ситуацій.

Автори ідеї зазначають, що військові на передовій таку колоду можуть отримати безкоштовно. Інші ж можуть купити її. Виручені гроші підуть на кулі для снайперів.

Читайте також: Розвідка помітила російських журналістів, які знімали фейковий сюжет на Донабасі

Теги: Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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