Російські школярі битами розтрощили пам’ятник Леніну

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В російському селищі Ушумун Амурської області школярі розтрощили пам'ятник Володимирові Леніну. Зазначимо, що інцидент трапився в День піонерії.
Про це повідомляє "Амурская правда".
"Леніну" пошкодили руки, ноги, а також частину піджака. Окрім того, біля пам'ятника пошкоджено постамент, розбиті вазони.
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Підозрюваних у пошкодженні пам'ятника затримали через кілька годин. Ними виявилися учні 8-го та 9-го класів.
Підлітки розповіли, що побили монумент битами. Свої дії вони пояснили розбіжностями з політикою радянського диктатора.
За словами директора школи, в якій навчаються підозрювані, раніше вони не вчиняли жодних хуліганських витівок. Більше того, один зі школярів нещодавно зайняв друге місце на олімпіаді з історії.
Як пояснили у місцевій владі, підлітків не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки вони ще не досягли відповідного віку. Проте їхнім батькам доведеться сплатити штраф і власним коштом відновити пошкоджений пам'ятник.
Розтрощений школярами пам'ятник Леніну