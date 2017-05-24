Російські школярі битами розтрощили пам’ятник Леніну

В російському селищі Ушумун Амурської області школярі розтрощили пам'ятник Володимирові Леніну. Зазначимо, що інцидент трапився в День піонерії.

Про це повідомляє "Амурская правда".

"Леніну" пошкодили руки, ноги, а також частину піджака. Окрім того, біля пам'ятника пошкоджено постамент, розбиті вазони.

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Підозрюваних у пошкодженні пам'ятника затримали через кілька годин. Ними виявилися учні 8-го та 9-го класів.

Підлітки розповіли, що побили монумент битами. Свої дії вони пояснили розбіжностями з політикою радянського диктатора.

За словами директора школи, в якій навчаються підозрювані, раніше вони не вчиняли жодних хуліганських витівок. Більше того, один зі школярів нещодавно зайняв друге місце на олімпіаді з історії.

Як пояснили у місцевій владі, підлітків не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності, оскільки вони ще не досягли відповідного віку. Проте їхнім батькам доведеться сплатити штраф і власним коштом відновити пошкоджений пам'ятник.

Розтрощений школярами пам'ятник Леніну