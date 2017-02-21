Російські силовики вдерлися до кримських татар: масові затримання

21 лютого, у Сімферополі, російська поліція приїхала з обшуком до кримських татар та затримала близько 20 осіб.

Обшук проводився у будинку кримчанина Марлена Мустафаєва, повідомляє журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

Серед тих, кого затримали з місця обшуку у Мустафаєва – Осман Арифм, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Різа Ізетов, Алім Карімов, Валід Абу Фарід, Сейран Муртазаев та інші. Всього близько 10 людей. Перед цим співробітники поліції по мегафону оголосили, що учасники зібрання порушують законодавство про проведення масових заходів,

– написав Наумлюк.

За даними журналіста, самого Мустафаєва відвезли у центр боротьби з екстремізмом російського ФСБ в Криму.

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