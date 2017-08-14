Російські слідчі висунули гучне звинувачення учасникам АТО

Слідчі РФ порушили кримінальні справи проти українських військових. В Росії звинувачують учасників АТО у навмисному обстрілі мирного населення.

Про це повідомив прес-центр Слідчого комітету РФ.

Правоохоронці Росії відкрили три кримінальні провадження через те, що українські військові начебто використовують заборонені засоби і методи ведення війни.

"За даними слідства, 28 липня, 3 і 4 серпня 2017 року українські військовослужбовці, виконуючи злочинні накази високопосадових осіб Міністерства оборони та Національної гвардії України, справили артилерійський обстріл з важких видів озброєння по об'єктах цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями", – йдеться в повідомленні.

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В Росії вважають, що українці обстріляли селище міського типу Старомихайлівка Донецької області, місто Первомайськ Луганської області та Петровський район. Внаслідок обстрілів поранено 4 людини, знищено та пошкоджено житлові будинки.

За словами слідчих РФ, українські військовослужбовці порушили протокол про припинення застосування зброї на південному сході України, а також положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Як і раніше, вони мали на меті вбивства необмеженого кола осіб з числа цивільного населення з мотивів політичної та ідеологічної ненависті і ворожнечі, пов'язаної з відмовою жителів Донбасу визнати легітимність діючої влади і бажанням створити власні адміністративно-територіальні утворення,

– заявили слідчі Росії.

Правоохоронці Росії встановлюють високопосадових осіб, причетних до цих начебто злочинів.