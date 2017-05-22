Російські соцмережі неможливо заблокувати на 100%, – АП

В Україні неможливо на 100% заблокувати російські соціальні мережі. Проте потрібно створювати перепони для входу в мережу та зменшувати українську аудиторію російських інтернет-ресурсів.

Про це заявив заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, повідомляє "Уніан".

"Три місяці тому дійсно були різні наради, обговорювалося, що можна, що не можна. Я був приємно вражений тим, що указ з’явився. Щодо технологічності – ми повинні зрозуміти одну просту річ: дійсно, нічого на 100% заборонити неможливо, і це є факт, який всім відомий", – визнав Шимків.

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Водночас заступник глави АП наголосив, що головне – це створити бар’єр для входу в російські соціальні мережі.

"Системи блокування існують на рівні url, на рівні dns, теж дуже просто і примітивно. Є питання аналізу трафіку – це вже складніше. Далі управління пакетами, коли розпочинається обговорення про пакетний аналіз, тут з'являються всі ці тези про мільйони і мільярди. Пакетний аналіз дійсно складний, але повірте, ми можемо сьогодні відсікти 60% аудиторії "ВКонтакте" за допомогою url, dns і управління трафіком", – заявив Шимків.

Треба розуміти, що VPN і TOR прибирають багато ваших даних, зокрема геолокацію, і це обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами, це є факт,

– зазначив він.

Шимків додав, що вже сьогодні у соцмережі "ВКонтакте" помітний відтік користувачів.

Нагадаємо, 16 травня Президент України Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" та інших російських ресурсів на території України, а вже 17 травня Указ президента набув чинності.



Зауважимо, заборона доступу до соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте", а також до "Яндексу" в Україні має почати працювати не пізніше, аніж 1 червня 2017 року, щоправда вже 17 травня деякі провайдери почали блокувати російські ресурси.