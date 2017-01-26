Російські спецслужби проводять обшук у домі кримськотатарського активіста

В анексованому Криму російське ФСБ проводить обшук у активістки Зодіє Салієвої та її сина Сейрана.

Про це в соцмережах повідомляє журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

У будинку активістки національного руху Зодіе Салієвої і її сина Сейрана йде обшук. Проводять співробітники ФСБ. У дворі кілька десятків до зубів озброєних людей. Сім'ю прийшли підтримати прості люди. За їх словами, силовики не випускають з дому вагітну дружину Сейрана, яка місяць пролежала в лікарні з загрозою переривання вагітності і кровотечею. Виписали її недавно. На прохання простих людей дозволити вийти їй з дому, силовики відповіли грубістю і хамством,

– повідомила журналістка.

Вона зазначила, що раніше Сейранов Салієву суд виніс рішення оштрафувати його на 20 тисяч рублів за те, що він прийшов підтримати власника кафе "Салачик" в Бахчисараї під час обшуку 12 травня 2016 року. Тоді він з мінарету мечеті через гучномовець сповістив місцевих мешканців про обшуки. Після цього до будинків підозрюваних почали сходитися люди. Когда під час розгляду скарги Салієв заговорив кримськотатарською мовою, суддя розцінив це як образу суду.

Читайте також: Кримські історики розвінчують найпоширеніші міфи про "російський півострів"

Слід зазначити, що 25 січня ФСБ затримала у Криму адвоката Полозова для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Згодом його відпустили.