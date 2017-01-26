09:53
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 23:00: Трамп будує стіну. Елітні автокрадії
Випуск новин
00:08, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські спецслужби проводять обшук у домі кримськотатарського активіста

08:28, сьогодні 203 Читать новость на русском
Спецслужби під будинком родини Салієвих
Спецслужби під будинком родини Салієвих / Фото із соцмереж

В анексованому Криму російське ФСБ проводить обшук у активістки Зодіє Салієвої та її сина Сейрана.

Про це в соцмережах повідомляє журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

У будинку активістки національного руху Зодіе Салієвої і її сина Сейрана йде обшук. Проводять співробітники ФСБ. У дворі кілька десятків до зубів озброєних людей. Сім'ю прийшли підтримати прості люди. За їх словами, силовики не випускають з дому вагітну дружину Сейрана, яка місяць пролежала в лікарні з загрозою переривання вагітності і кровотечею. Виписали її недавно. На прохання простих людей дозволити вийти їй з дому, силовики відповіли грубістю і хамством,
– повідомила журналістка.

Вона зазначила, що раніше Сейранов Салієву суд виніс рішення оштрафувати його на 20 тисяч рублів за те, що він прийшов підтримати власника кафе "Салачик" в Бахчисараї під час обшуку 12 травня 2016 року. Тоді він з мінарету мечеті через гучномовець сповістив місцевих мешканців про обшуки. Після цього до будинків підозрюваних почали сходитися люди. Когда під час розгляду скарги Салієв заговорив кримськотатарською мовою, суддя розцінив це як образу суду.

Читайте також: Кримські історики розвінчують найпоширеніші міфи про "російський півострів"

Слід зазначити, що 25 січня ФСБ затримала у Криму адвоката Полозова для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Згодом його відпустили.

Теги: Україна Новини Криму ФСБ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 08:36 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 361
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
4 сезон
25 січня, 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
1 1127
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
25 січня, 21:00 Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
Анна Косинська 2760
Легалізувати все:
25 січня, 20:01 Легалізувати все: "Конопляні джмелі" великі та не дуже
Яніна Ткачук 1 1584
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У Києві перекинулась швидка: є загиблі та постраждалі
 28 жовтня 2016 , 09:48
Путін не планує захоплювати нові території України, – Геращенко
14 жовтня 2016 , 11:38 3
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук