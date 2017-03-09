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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Російські терористи на Донбасі розкрадають психотропні ліки

11:47, сьогодні 283 Читать новость на русском
Російські військові тікають із лав терористів Донбасу
Російські військові тікають із лав терористів Донбасу / Uainfo.org

Двоє російських військових на Донбасі дезертирували з місця служби, прихопивши із собою психотропні медикаменти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

В ніч на 8 березня цього року двоє російських військовослужбовців медичної роти 2 АК, перебуваючи на чергуванні, самовільно залишили місце служби. Розслідуванням у медичному підрозділі вже виявлено велику нестачу лікарських засобів групи "А" та психотропних і сильнодіючих препаратів,
– мовиться у повідомленні розвідки.

Там додали, що у підрозділах комендантського полку (Луганськ) 2 АК серед рядових бойовиків падає рівень морально-психологічного стану через збільшення термінів перебування на постах та залучення до тривалих пошуків військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Читайте також: Російські військові у Криму масово вживають наркотики, – розвідка

У полку зростає кількість охочих перевестись в інші військові частини через фізичну перевантаженість та нестерпні умови несення служби.

Теги: Війна на Донбасі Україна
Джерело: 24 Канал
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