Російські терористи на Донбасі розкрадають психотропні ліки

Двоє російських військових на Донбасі дезертирували з місця служби, прихопивши із собою психотропні медикаменти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

В ніч на 8 березня цього року двоє російських військовослужбовців медичної роти 2 АК, перебуваючи на чергуванні, самовільно залишили місце служби. Розслідуванням у медичному підрозділі вже виявлено велику нестачу лікарських засобів групи "А" та психотропних і сильнодіючих препаратів,

– мовиться у повідомленні розвідки.

Там додали, що у підрозділах комендантського полку (Луганськ) 2 АК серед рядових бойовиків падає рівень морально-психологічного стану через збільшення термінів перебування на постах та залучення до тривалих пошуків військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

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У полку зростає кількість охочих перевестись в інші військові частини через фізичну перевантаженість та нестерпні умови несення служби.