Російські військові брешуть про хвороби, щоб їх не відправляли на Донбас, – розвідка

Російські військовослужбовці симулюють хвороби, щоб уникнути відряджень на Донбас.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

Зазначається, що керівництвом ВС РФ активізовані заходи з відбору кандидатів на командні посади в окупований Донецьк і Луганськ "для забезпечення ротаційних заходів в зимово-весняний період 2017 року".

У розвідці розповіли, що кандидати проходять медичне обстеження і атестаційні комісії за місцем проходження служби.

"У зв'язку з цим більшість кандидатів намагається симулювати захворювання і оформляти довідки за сімейними обставинами, щоб уникнути відряджень", – йдеться у повідомленні.

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