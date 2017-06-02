Російські військові на Донбасі викрадають місцеве населення та авто заради викупу, – розвідка

Заради наживи російські військовослужбовці їдуть на окупований Донбас, де тероризують місцеве населення.

Про відповідні факти йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

За даними українських розвідників. Так звані "правоохоронці "Л/ДНР" затримували російських військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби зі зброєю. Робили це найманці для того, щоб викрадати місцеве населення з метою отримання викупу.

Окрім того, бойовики здійснювали розкрадання і продаж обладнання промислової інфраструктури та автомобілів.

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