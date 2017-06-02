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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські військові на Донбасі викрадають місцеве населення та авто заради викупу, – розвідка

17:24, сьогодні 205 Читать новость на русском
Бойовики викрадають місцеве населення Донбасу
Бойовики викрадають місцеве населення Донбасу

Заради наживи російські військовослужбовці їдуть на окупований Донбас, де тероризують місцеве населення.

Про відповідні факти йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

За даними українських розвідників. Так звані "правоохоронці "Л/ДНР" затримували російських військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби зі зброєю. Робили це найманці для того, щоб викрадати місцеве населення з метою отримання викупу.

Окрім того, бойовики здійснювали розкрадання і продаж обладнання промислової інфраструктури та автомобілів.

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Теги: Україна Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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