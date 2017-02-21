Російські військові у Криму масово вживають наркотики, – розвідка

Російські військові в окупованому Криму масово вживають наркотики. Для боротьби з цим явищем створили спеціальні бригади військових лікарів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Серед військовослужбовців з’єднань і частин ЗС РФ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Криму, спостерігається зростання кількості випадків вживання наркотичних речовин як рядовим, так і командним складом,

– мовиться у повідомленні розвідки.

З метою локалізації цього явища керівництво Міноборони Росії створило спеціальні бригади військових лікарів. Ці бригади проводить комплекс заходів, у тому числі "рейдові" тестування особового складу на вміст в організмі наркотичних речовин.

Читайте також: Загиблий у Сирії росіянин воював на Донбасі, – ЗМІ

У розвідці додали, що серед бойовиків Донбасу побільшало не бойових втрат.

Зростає кількість небойових втрат серед особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. 20 лютого цього року три військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК підірвались під час встановлення мінних загороджень та отримали поранення несумісні з життям,

– мовиться у повідомленні.