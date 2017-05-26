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Російські ЗМІ не стихають про втрати України від візового режиму з РФ

21:17, сьогодні 51 Читать новость на русском
Візовий режим з РФ: коментарі російських ЗМІ
Візовий режим з РФ: коментарі російських ЗМІ / Znaj.ua

Мас-медіа Росії переконані, що дистанціювання від РФ тільки ускладнить життя українців.

Коментуючи можливе запровадження візового режиму з Росією, пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24", прес-секретар президента РФ Путіна "нагадав, що українські політики вже неодноразово намагалися ініціювати це питання, але кожен раз людям вистачало "тверезості", щоб його не розглядати.

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"Це з розряду: відморожу вуха на зло бабусі. Складно буде переоцінити негативний ефект для самих жителів України", – підкреслив він. Пєсков також зазначив, що введення або скасування віз, як правило, здійснюється на основі взаємності. "Тут поки немає ані рішення, ані якогось чіткого бачення, тому говорити про це було б неправильно, але завжди всі керуються, головним чином, принципом взаємності", – пояснив він, повідомляють "Вести.Ру".

Авторка цитує також РІА "Новости", яке надає слово депутату "Державної Ради Республіки Крим" Владиславу Ганжарі. Він розмірковує над тим, яких втрат зазнає престиж українського керівництва:

Сьогодні, через три роки після держперевороту, складається катастрофічна ситуація. І якщо зараз буде дійсно прийнято рішення про введення візового режиму з Росією, це ще більше обвалить рейтинг чинної влади, хоча це і рейтингом назвати досить складно. Звичайно, нового Майдану очікувати не варто. Але ми будемо ще більше спостерігати ті соціальні протиріччя, які й так роздирають українське суспільство,
– говорить Ганжара.

"Влада України останнім часом з незрозумілою впертістю не тільки позбавляє країну інвестицій, але намагається по-максимуму ускладнити життя власних громадян. Українські ЗМІ повідомляють, що в кулуарах Верховної Ради ходить інформація про підготовку до розгляду питання про введення візового режиму з РФ. Фракції "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка" вже проводять опитування серед депутатів з цього приводу, намагаючись зрозуміти, чи набере рішення потрібну кількість голосів. З чуток, вже на цьому тижні питання може бути винесено на розгляд Ради", – пише тим часом "Московский комсомолец".

"Чи треба говорити, що росіяни введення віз майже не відчують: мало кому останнім часом приходить в голову просто так відвідувати Україну. Натомість громадяни "Незалежної", якщо будуть введені подібні заходи, матимуть великі проблеми з працевлаштуванням в РФ. А Росія на даний момент – один з основних джерел доходу для українських гастарбайтерів", – додає "МК".

Повну версію статті читайте тут: Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим

Теги: Україна Україна – Росія Політика Новини Росії ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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