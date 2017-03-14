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Російські ЗМІ оприлюднили причину падіння російського Ту-154 поблизу Сочі

10:36, сьогодні 1182 Читать новость на русском
Уламки Ту-154
Уламки Ту-154 / Getty Images

Причиною катастрофи військового Ту-154, який у грудні 2016 року дорогою до Сирії впав у Чорне море, виявилася дивна поведінка командира екіпажу Романа Волкова.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російські ЗМІ, за підсумками експертної комісії, авіасудно не впало, а сіло на воду в контрольованому польоті під управлінням Волкова.

Також зазначається, що перед цим літак злетів у штатному режимі, однак за хвилину на борту розпочала "стрімко розвиватися нештатна ситуація", в результаті якої Волков, який повинен був далі набирати висоту, перевів літак в режим посадки.

Відтак, на думку експертів, причиною трагедії могла стати дезорієнтація пілота у просторі.

Набираючи висоту в темряві, над морем, пілот не контролював візуально положення машини, оскільки не бачив попереду жодних орієнтирів і навіть горизонту. Дезорієнтувати екіпаж могли навіть зірки, які одночасно були як зверху, так і знизу – у вигляді відображень на поверхні води. У цій складній обстановці пілотує льотчик, що, за словами експертів, повинен був повністю довіритися приладам, свідчення яких командир Волков, мабуть, проігнорував, довірившись своєму досвіду і фізіологічним відчуттям. Так, наприклад, під час прискорення машини могло виникнути перевантаження, яке зазвичай створює у льотчика ілюзію набору висоти – в той час як насправді літак знижувався,
– йдеться у висновку експертів, який цитує "Коммерсантъ".

Зауважимо, що наразі військові фахівці досліджують професійну біографію загиблого пілота та його льотну підготовку.

Крім того, експерти припускають, що трагедія могла статися через поєднання декількох факторів.

Технічну частину розслідування катастрофи вже завершено.

Додамо, що у самому Міноборони версію про помилку пілота всіляко спростовують.

Читайте також: Міноборони Росії оприлюднило нові дані про падіння Ту-154 і звинуватило російські ЗМІ у брехні

Нагадаємо, уранці 25 грудня над Чорним морем зазнав катастрофи літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.

На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.

Теги: авіація Новини Росії Падіння російського літака Ту-154 Катастрофа Розслідування
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