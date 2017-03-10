Російські ЗМІ запустили черговий "фейк" про Україну

Засоби масової інформації РФ поширюють брехню про радіоактивний витік в Україні, посилаючись на статтю норвезького видання, у якій про Україну немає жодної згадки.

Про це повідомим норвезький сайт Barents Observer, який у лютому цього року опублікував статтю про незначні концентрації радіоактивного йоду-131, зафіксовані в атмосфері по всій Європі.

Зокрема, першою у списку з наявністю ізотопу стоїть Норвегія, далі – Фінляндія, Польща, Німеччина, Чехія, Франція та Іспанія. Про цю статтю писали чимало провідних інтернет-видань Європи, Близького Сходу та Росії.

Але деякі російські видання вирішили піти трохи далі. Зокрема, відзначилось державне агентство РФ "РИА Новости".

"Відомо, що на українських атомних енергостанціях існують серйозні проблеми з централізованим управлінням і виконанням норм та стандартів роботи", – так висвітлили новину про радіоактивний йод "РИА Новости" і "Комсомольська правда", які посилаються на начебто цитату зі статті Barents Observer.

В статті Barents Observer таких слів нема, та й про Україну там жодного слова. Брехливу новину "Україна винна" підхопили й інші російські видання.

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Зазначимо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд відреагувала на поширювану російськими ЗМІ інформацію про те, що її дід, який народився в Україні, нібито був нацистським колабораціоністом.