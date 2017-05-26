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Російських дипломатів виганяють з Естонії

17:05, сьогодні 648 Читать новость на русском
Естонія відправила російських консулів
Естонія відправила російських консулів "за порєбрік" / Соцмережі

У Естонії генеральному консулу Росії в місті Нарва Дмитру Казьоннову та консулу Андрію Сургаєву вручили ноту, відповідно до якої вони повинні покинути країну найближчим часом.

Як повідомляє "Delfi. Естонія", цю інформацію підтвердила речниця Міністерства закордонних справ країни Сандра Камілова.

Щоправда, коментувати її дипломат відмовилася.

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Естонія, консули, Росія
Генеральний консул Росії в місті Нарва Дмитро Казьоннов і консул Андрій Сургаєв

Крім того, не дають жодних коментарів ресурсу і у посольстві Росії в Естонії.

Згодом у МЗС Росії зазначили, що такий крок з боку офіційного Таллінна не залишиться без відповіді та є "черговим недружнім і нічим не обгрунтованим актом", передає ТАСС.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року США вислали з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата та звинувативши у шпигунстві.

Теги: Політика Новини Росії Естонія
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