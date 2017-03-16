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Російським банкам в Україні комфортніше, ніж деінде, – експерт

07:02, сьогодні 461 Читать новость на русском
Біля
Біля "Сбербанку" Росії в Києві відбулися акції протесту / Цензор

Три роки війни з Росією наша держава не заважала працювати російським банкам в Україні. Навіть навпаки. Валерія Гонтарева – один з найбільш лояльних до російських банків керівників НБУ, яку тільки можна уявити.

Про це сайту "24" повідомив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

"Якщо врахувати відсоток присутності "Сбербанку" Росії на українському ринку, то він себе тут почуває більш ніж комфортно. "Сбербанк" присутній, приміром, у Чехії, але там в нього немає таких гарних умов, хоча президент цієї країни Мілош Земан дуже лояльний до Путіна", – зауважує експерт.

Водночас, як зауважує експерт, ріст долі російських банків в Україні пов'язаний не стільки з тим, що вони так добре працювали. Політик пояснює, що відсоток збільшився через стагнацію українського ринку, який покинули багато компаній, а також західних банків. Плюс банкрутство українських банків.

Неправда, що російські банки завели багато грошей в Україну. Але в українську банківську систему вони вкладали, хоча б зі своїх корисливих цілей, – говорить Давидюк.

Експерт нагадав, що ще при президенті Вікторові Ющенку в Москві не приховували, що заводять свої банки в Україну не для заробляння грошей, а для політичного впливу.

При цьому, на думку Миколи Давидюка, емоційні вуличні акції проти діяльності російських банків – не найефективніший спосіб боротьби. За його словами, дієвіше було б просто ігнорувати все російське.

"Тоді російський бізнес зазнає втрат. А через цей банк навіть відомі депутати купували квартири", – наголосив експерт.

Якби в цей банк не вкладали гроші українці, не брали кредити, то він вже б закрився. Жодної копійки окупанту. Свого часу така акція була в Ірані проти США. Були акції в Великобританії, Японії. Це цивілізований і грамотний інструмент, – зазначив Микола Давидюк.

Нагадаємо, активісти замурували "Сбербанк" Росії. Мітинг спровокувало рішення "Сбербанку" обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" "Д/ЛНР".

15 березня Нацбанк запропонував Радбезу запровадити щодо українських "доньок" російських банків санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

Детальніше про російські банки в Україні читайте в матеріалі: "Замурували": чому в Україні досі діють російські банки?

Теги: Україна Політика Україна-Росія Банки НБУ Валерія Гонтарева
Джерело: 24 канал
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