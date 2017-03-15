"Російським патріотам" на Донбасі бракує добровольців, – розвідка

У російських окупаційних військах спостерігається суттєвий брак особового складу.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Так, з числа завербованих "російських патріотів", які планували воювати проти сил АТО за грошову винагороду, суттєва кількість з них виявилися непридатними.

"10% виявилися непридатними за морально-психологічними показниками, близько 20% – за станом здоров’я, а ще 10% "добровольців" – відмовились підписувати контракт, не погодившись з його умовами", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Бойовики до смерті забили дідуся, який не поважав сепаратистів