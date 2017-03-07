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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Російський банк почав обслуговувати клієнтів за так званими "паспортами" "Л/ДНР"

17:15, сьогодні 866 Читать новость на русском
Так звані
Так звані "паспорти" так званої "ЛНР"

Тепер в російський "Сбербанк" можна прийти з фейковими документами від псевдореспублік "Л/ДНР" та отримати ряд послуг.

Як пише РБК, банк приступив до обслуговування клієнтів, які надають такі "документи". Послуги можна отримати у всіх відділеннях банку.

Затримку з визнанням таких документів у "Сбербанку" пояснили необхідністю підготовчих робіт.

Слід зазначити, що перед тим ряд російських банків заявив, що не готові обслуговувати клієнтів, які для підтвердження особистості нададуть "паспорти "Л/ДНР", попри наказ Путіна.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

За словами очільника російського МЗС Сергія Лаврова, підписуючи відповідний указ, президент керувався виключно гуманітарними міркуваннями та документ не порушує мінських домовленостей.

Теги: Україна Новини Росії Банки
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