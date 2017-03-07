Російський банк почав обслуговувати клієнтів за так званими "паспортами" "Л/ДНР"

Тепер в російський "Сбербанк" можна прийти з фейковими документами від псевдореспублік "Л/ДНР" та отримати ряд послуг.

Як пише РБК, банк приступив до обслуговування клієнтів, які надають такі "документи". Послуги можна отримати у всіх відділеннях банку.

Затримку з визнанням таких документів у "Сбербанку" пояснили необхідністю підготовчих робіт.

Слід зазначити, що перед тим ряд російських банків заявив, що не готові обслуговувати клієнтів, які для підтвердження особистості нададуть "паспорти "Л/ДНР", попри наказ Путіна.