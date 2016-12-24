Російський банк та його топ-менеджмент потрапили під санкції США

Міністерство фінансів США розширило список осіб і компаній, які підпадають під санкції цієї країни.

Цього разу до списку потрапив російський "Темпбанк" і його керівництво. Загалом в списку присутні 9 керівників банку, йдеться в заяві Департаменту казначейства США.

Причиною введення санкцій стала їх підтримка режиму Башара Асада у Сирії, який спричинив до масові вбивства мирного населення. Повідомляється, що банк надавав матеріальну підтримку і послуги режиму Асада спільно з Центральним банком Сирії і сирійською державною нафтовою компанією SYTROL.

Також в санкційний список потрапили і сирійській високопосадовці та 4 їх компаній, в тому числі авіакомпанія Cham Wings Airlines.

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Нагадаємо, цього тижня США вже розширило свій санкційний список проти фізичних і юридичних осіб через російську агресію щодо України.