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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Російський банк та його топ-менеджмент потрапили під санкції США
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський банк та його топ-менеджмент потрапили під санкції США

12:32, сьогодні 306 Читать новость на русском
Нові санкції проти Росії
Нові санкції проти Росії

Міністерство фінансів США розширило список осіб і компаній, які підпадають під санкції цієї країни.

Цього разу до списку потрапив російський "Темпбанк" і його керівництво. Загалом в списку присутні 9 керівників банку, йдеться в заяві Департаменту казначейства США.

Причиною введення санкцій стала їх підтримка режиму Башара Асада у Сирії, який спричинив до масові вбивства мирного населення. Повідомляється, що банк надавав матеріальну підтримку і послуги режиму Асада спільно з Центральним банком Сирії і сирійською державною нафтовою компанією SYTROL.

Також в санкційний список потрапили і сирійській високопосадовці та 4 їх компаній, в тому числі авіакомпанія Cham Wings Airlines.

Читайте також: Невдовзі Трамп послабить санкції проти Росії, – Bloomberg Markets

Нагадаємо, цього тижня США вже розширило свій санкційний список проти фізичних і юридичних осіб через російську агресію щодо України.

Теги: Політика Війна у Сирії Новини Росії Санкції США
Джерело: 24 Канал
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