Російський блогер пояснив, чому Україні не потрібно вставати з колін

Україна не повинна підводитись з колін, адже вона ніколи на коліна не опускалася.

Таку думку висловив популярний російський блогер Олександр Тверській на своїй сторінці у Facebook. Також він навів кілька суттєвих фактів на підтвердження своєї думки, порівнюючи Україну та Росію.

Для прикладу, блогер пише, що якщо в Україні вийти в одиночний пікет з плакатом: "Геть Порошенко", то активіста не посадять до в'язниці на кілька років. А лише 10 березня у Москві затримали відомого активіста Ільдара Дадіна, який вийшов на протест з вимогою відставки керівника управління ФСВП по Карелії.

Ще одна розбіжність – свобода слова в ЗМІ. За словами блогера, для того, щоб дізнатися остання українські новини – достатньо увімкнути декілька різних каналів і послухати безліч думок, до того ж, і критику влади. З розмахом російської пропагандиської машини – в РФ собі складно таке уявити.

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Тверській звернув увагу також на возвеличення росіянами свого минулого і на абсурдність цього факту.

Українцю не треба пишатися своїм минулим або міфами про нього, щоб відчувати себе нормально. Українцю є чим пишатися вже сьогодні,

– пише блогер.

Блогер не оминув і розбіжності у ставленні українців до своїх чиновників та політиків.

"Українець не сприймає владу, як щось абсолютне, інстинктивно не опускає очі в підлогу, у нього не виникає змішане почуття заздрості, трепету і обожнювання побачивши високого чиновника. Влада для українця - це повноваження тимчасових, найманих менеджерів", – пише він.