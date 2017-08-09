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Російський бот видавав себе за фанатку Трампа, – ЗМІ

19:44, сьогодні 170 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Фанатка, яку Трамп похвалив у своєму Twitter, виявилася російським інтернет-ботом.

З акаунту такої собі Ніколь Мінсі постійно публікували твіти на підтримку президента США. Але після того, як глава Білого дому звернувся до Ніколь аккаунт видалили як фейковий.

У твіті Трампа було лише два слова: "Дякую, Ніколь!"

У газеті The Washington Post вважають, що твіти від імені Мінсі генерував російський інтернет-бот. Експерти зазначають, що після бану обліковий запис "Ніколь Мінсі" хтось намагався активувати знову, уже під іншим іменем.

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Як відомо, Трамп – дуже активний користувач Twitter, у нього більше 35 мільйонів фоловерів. Його пости часто викликають хвилю критики і невдоволення. А у адміністрації американського президента неодноразово закликали його знизити активність у соцмережах. Проте очільник США заявив, що і далі продовжить сипати дописами у Twitter.

Теги: США Новини Росії Дональд Трамп
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