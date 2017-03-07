Російський чиновник пригрозив українцям, що воюють на Донбасі

Голова комітету Російського футбольного союзу з безпеки та роботи з уболівальниками та колишній керівник департаментів Слідчого комітету РФ з роботи зі ЗМІ Володимир Маркін стверджує, що російські слідчі досі порушують кримінальні справи проти українських командирів.