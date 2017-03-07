Російський чиновник пригрозив українцям, що воюють на Донбасі

Голова комітету Російського футбольного союзу з безпеки та роботи з уболівальниками та колишній керівник департаментів Слідчого комітету РФ з роботи зі ЗМІ Володимир Маркін стверджує, що російські слідчі досі порушують кримінальні справи проти українських командирів.
Про це він заявив у інтерв’ю "Матч ТВ".
Співробітники Слідчого комітету досі порушують кримінальні справи щодо українських командирів, які "вбивають" мирне населення Донбасу. Не раз чув питання: "Що буде з цими кримінальними справами". Але, думаю, час розплати прийде, і всі матеріали та докази злочинної діяльності українського керівництва буде затребувано,
– наголосив російський спортивний чиновник.
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Нагадаємо, нещодавно Слідчий комітет Російської Федерації вкотре порушив кримінальну справу проти українських воїнів.