Російський канал зробив з відомого українського фестивалю "неонацистський табір"

На прокремлівському телеканалі "Россия24" показали 4-хвилинний сюжет, у якому про фестиваль "Бандерштат" розповіли як про місце, де пропагують неонацизм та вчаться розбирати зброю.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Назвати дату народження Степана Бандери, рік прийняття першої Конституції Пилипа Орлика і заспівайте гімн УПА: із цих і не тільки тестів на "патріотизм" тепер починаються інтерв'ювання у львівському відділенні Міністерства юстиції України", – йдеться у сюжеті російського телеканалу, де начебто висвітлюють фестиваль Бандерштадт.

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Образ Бандери всіма силами втискають у свідомість українців. Інколи трапляється це під фаєрами та громовими гітарами. Таким був рок-фестиваль "Бандерштат",

– розповідає ведучий.

Зокрема, російський канал також запевняє своїх глядачів, що крім пісень на фестивалі проводять майстер-класи зі збирання-розбирання зброї, презентують книги неонацистів, читають лекції з чітким ідеологічним спрямуванням і під гаслом: "будь-яка мова, крім російської".

Не обійшлось і без Степана Бандери, банери з яким "заполонили центр Києва".

"Таке ненав'язливе звеличування пособників фашистів українська влада використовує як інструмент антиросійської пропаганди. А у Харкові, коли ставили Чайковського "Мазепа", використали улюблену пісню Бандери", – переконує журналіст глядачів.