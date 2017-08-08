Російський канал зробив з відомого українського фестивалю "неонацистський табір"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На прокремлівському телеканалі "Россия24" показали 4-хвилинний сюжет, у якому про фестиваль "Бандерштат" розповіли як про місце, де пропагують неонацизм та вчаться розбирати зброю.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
"Назвати дату народження Степана Бандери, рік прийняття першої Конституції Пилипа Орлика і заспівайте гімн УПА: із цих і не тільки тестів на "патріотизм" тепер починаються інтерв'ювання у львівському відділенні Міністерства юстиції України", – йдеться у сюжеті російського телеканалу, де начебто висвітлюють фестиваль Бандерштадт.
Читайте також: Фейкові "бійці ЗСУ" – груба робота запарєбріка. І це напружує
Образ Бандери всіма силами втискають у свідомість українців. Інколи трапляється це під фаєрами та громовими гітарами. Таким був рок-фестиваль "Бандерштат",
– розповідає ведучий.
Зокрема, російський канал також запевняє своїх глядачів, що крім пісень на фестивалі проводять майстер-класи зі збирання-розбирання зброї, презентують книги неонацистів, читають лекції з чітким ідеологічним спрямуванням і під гаслом: "будь-яка мова, крім російської".
Не обійшлось і без Степана Бандери, банери з яким "заполонили центр Києва".
"Таке ненав'язливе звеличування пособників фашистів українська влада використовує як інструмент антиросійської пропаганди. А у Харкові, коли ставили Чайковського "Мазепа", використали улюблену пісню Бандери", – переконує журналіст глядачів.