Російський літак майже добу не можуть зрушити з місця після аварії

Майже добу в Росії намагаються евакуювати літак, який зазнав аварії під час посадки в Калінінграді.

Лайнер здійснював рейс із Москви. Судно викотилося за межі посадкової смуги. 167 пасажирів та 7 членів екіпажу довелось евакуювати. У літака зламалась передня стійка шасі. Читайте також: Працівники британської авіакомпанії оголосили дводенний страйк Однак, прибрати його зі злітної смуги досі не можуть, бо в аеропорту бракує потрібної техніки. Через жорстку посадку судна летовище на певний час закрили.

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