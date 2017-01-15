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Російський олігарх влаштував для внучки весілля, де співали Елтон Джон і Мерайя Кері

13:43, сьогодні 1010 Читать новость на русском
Весілля Ірини Коган
Весілля Ірини Коган / Life.ru

Російський мільярдер, співвласник аеропорту "Домодєдово" Валерій Коган влаштував для своєї онучки Ірини надзвичайно дороге весілля, де виступали світові зірки.

Про це повідомляє російське видання Life.ru.

Сама церемонія відбулася у Лондоні в ці вихідні. Обранцем 19-річної Ірини став її ровесник – єврей англійського походження Денїел Кенвей. Пара познайомилися в Лондоні, де проживає і навчається Ірина.



Спеціально на розкішне весілля приватними літаками прилетіли десятки представників бізнес-еліти і зірки шоу-бізнесу Росії: Філіп Кіркоров, Стас Михайлов, Олександр Сєров, Ігор Ніколаєв, Лев Лещенко, оперна співачка Ганна Нетребко, посол Азербайджану в Росії Полад Бюльбюль-огли, режисер Микита Михалков та інші.

Ну кто бы мог подумать!) АНТОНИО БАНДЕРОС!!! Весь мир собрался вчера в Лондоне #bestweddingever #philippkirkorov #antoniobanderas

Світлину опубліковано користувачем Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Також на весіллі співали світові зірки, серед яких були сер Елтон Джон і Мерайя Кері. Був запрошений і голлівудський актор Антоніо Бандерас.

Теги: Новини Росії Музика Елтон Джон
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