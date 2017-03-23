Російський опозиціонер натякнув на причетність Путіна до вбивства Вороненкова

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в оточенні президента РФ Володимира Путіна вважали зрадником, тому найімовірніше, що до загибелі політика причетні російські спецслужби.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Яшин, повідомляє "Радіо Свобода".

"Вороненков сприймався в Кремлі навіть не як ворог, а як зрадник. Це набагато гірше в розумінні Путіна", – наголосив опозиціонер.

Він додав, що позиція Путіна щодо таких питань є відомою. Російський лідер не раз стверджував, що з ворогами можна боротися, можна миритися, але зі зрадниками ні про що домовлятися не можна, зрадників потрібно ліквідувати, вести з ними боротьбу на знищення.

Для Кремля він (Вороненков) був саме такою людиною: представник силових структур, екс-депутат Держдуми, він був частиною путінської системи і, в розумінні Путіна, він цю систему зрадив,

– сказав Яшин.

Він додав, що ще в грудні минулого року стверджував, що Вороненкову слід подумати про свою охорону.

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"Київ – явно не те місто, де опонент Путіна може почуватися в безпеці. Це стало зрозуміло ще після вбивства Павла Шеремета", – додав опозиціонер.

Нагадаємо, вранці 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.



Охоронець політика поранив убивцю, проте й сам зазнав серйозного поранення. Кілер все-таки помер у лікарні.



Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що слідство наразі розглядає дві версії – вбивство свідка у справі Віктора Януковича та вбивства внаслідок справи щодо контрабанди зі сторони ФСБ під прикриттям президента Росії Володимира Путіна.



Зазначимо, що Вороненков знав про те, що Кремль хоче його вбити.