19:24
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 17:00: Нацгвардія у Балаклії. Обшуки в будинку Мартиненка
Випуск новин
18:03, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Російський опозиціонер натякнув на причетність Путіна до вбивства Вороненкова

18:42, сьогодні 220 Читать новость на русском
Ілля Яшин наголошує, що Дениса Вороненкова у Кремлі вважали зрадником
Ілля Яшин наголошує, що Дениса Вороненкова у Кремлі вважали зрадником / Getty Images

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в оточенні президента РФ Володимира Путіна вважали зрадником, тому найімовірніше, що до загибелі політика причетні російські спецслужби.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Яшин, повідомляє "Радіо Свобода".

"Вороненков сприймався в Кремлі навіть не як ворог, а як зрадник. Це набагато гірше в розумінні Путіна", – наголосив опозиціонер.

Він додав, що позиція Путіна щодо таких питань є відомою. Російський лідер не раз стверджував, що з ворогами можна боротися, можна миритися, але зі зрадниками ні про що домовлятися не можна, зрадників потрібно ліквідувати, вести з ними боротьбу на знищення.

Для Кремля він (Вороненков) був саме такою людиною: представник силових структур, екс-депутат Держдуми, він був частиною путінської системи і, в розумінні Путіна, він цю систему зрадив,
– сказав Яшин.

Він додав, що ще в грудні минулого року стверджував, що Вороненкову слід подумати про свою охорону.

Читайте також: Як вбили Дениса Вороненкова: карта

"Київ – явно не те місто, де опонент Путіна може почуватися в безпеці. Це стало зрозуміло ще після вбивства Павла Шеремета", – додав опозиціонер.

Нагадаємо, вранці 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Охоронець політика поранив убивцю, проте й сам зазнав серйозного поранення. Кілер все-таки помер у лікарні.

Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що слідство наразі розглядає дві версії – вбивство свідка у справі Віктора Януковича та вбивства внаслідок справи щодо контрабанди зі сторони ФСБ під прикриттям президента Росії Володимира Путіна.

Зазначимо, що Вороненков знав про те, що Кремль хоче його вбити.

Теги: Україна Політика Новини Росії Вбивство Вороненкова Володимир Путін
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
ОПИТУВАННЯ
сьогодні, 13:22 Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
1312
Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
сьогодні, 17:35 Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
7862
Вибух боєприпасів у Балаклії: чому під час війни в Україні горять військові склади?
сьогодні, 19:00 Вибух боєприпасів у Балаклії: чому під час війни в Україні горять військові склади?
Інна Жолобович 678
Демонстративное убийство – доказательство того, что РФ готова к новой фазе
сьогодні, 18:17 Демонстративное убийство – доказательство того, что РФ готова к новой фазе
Михайло Подоляк 1017
сьогодні, 16:45 "...Убить как Бандеру", или Вороненков погиб как гражданин Украины
Юрій Бутусов 1258
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
Курс валют на 8 лютого: долар і євро суттєво впали
8 лютого , 08:31
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук